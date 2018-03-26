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В районе Марьино построят деловой технопарк
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В районе Марьино построят деловой технопарк 

Управа района Марьино 1 час назад
Фото: Марьинский вестник
Новый проект создания на территории района Марьино делового технопарка согласован Москомархитектурой.
«Общая площадь технопарка, который разместится на участке в 2,1 гектара, составит около 30 тысяч квадратных метров. В технопарке будет объединено семь производственно-складских и два административных здания», — говорится в сообщении.
Технопарк будет размещен по адресу: улица Перерва, дом 11, неподалеку от станции метро «Марьино». Он будет обладать развитой инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью. (то)
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