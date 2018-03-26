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На фиолетовой ветке столичного метрополитена закрыты три станции
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На фиолетовой ветке столичного метрополитена закрыты три станции 

Управа района Вешняки 1 час назад
Фото: Управа района Вешняки
По информации контакт-центра «Московский транспорт», до 30 марта жители района Вешняки столкнутся с затруднениями в поездках на метро.
Для жителей района Вешняки будут недоступны три станции метро: «Жулебино», «Котельники», «Лермонтовский проспект». Как сообщает контакт-центр «Московский транспорт», поезда на «фиолетовой» ветке московского метро будут ходить от станции «Планерная» до станции «Выхино». Ограничения в движении поездов связаны в связи с присоединением новой станции на Кожуховской линии.
Отмечается, что жители района Вешняки могут воспользоваться компенсационными автобусами, интервал движения которых не превысит 1 минуты. Кроме того, введены незначительные ограничения и для автомобилистов. «Изменилась схема движения автомобилей и ограничится парковочное пространство на улицах, прилегающих к закрытым станциям метро», — прокомментировали в контакт-центре «Московский транспорт».
Кроме того, до 30 марта 2018 года поезда пригородного сообщения будет проезжать станцию «Выхино» без остановки.
Более подробную информацию о проводимых работах на Таганско-Краснопресненской линии столичного метрополитена можно получить на официальном портале мэра и Правительства Москвы.
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