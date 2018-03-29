За 5 дней на станциях «Выхино» и «Кузьминки» было выявлено 145 опасных предметов

Сотрудники Службы безопасности Московского метрополитена не дали пронести на станции «Выхино» и «Кузьминки» 145 опасных предметов за пять дней. Об этом порталу Москва 24 сообщает пресс-служба Московского метрополитена.

На этих станциях со дня закрытия участка Таганско-Краснопресненской линии были досмотрены более 24 тысяч человек и свыше 14 тысяч единиц багажа. Благодаря этому на станцию «Выхино» не попало 70 опасных предметов, а «Кузьминки» — 75.

Три станции фиолетовой ветки «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект» закрыты для пассажиров в период с 24 по 30 марта включительно, в связи со строительством Кожуховской линии метро. В настоящее время поезда курсируют только от «Планерной» до «Выхино» и обратно. Для проезда пассажиров запустили бесплатные компенсационные автобусные маршруты «КМ».

Среднесуточный пассажиропоток на станциях «Выхино» и «Кузьминки» во время закрытия юго-восточного участка Таганско-Краснопресненской линии вырос на 30%. Ежедневно ими пользуются в среднем на 45 тысяч человек больше, чем обычно.