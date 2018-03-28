«Выхино» и «Кузьминки» приняли на 30% больше пассажиров после закрытия 3 станций

Пассажиропоток на станциях «Выхино» и «Кузьминки» вырос более чем на 30% в период временного закрытия участка Таганско-Краснопресненской линии метро на юго-востоке столицы. Об этом порталу Москва 24 сообщает пресс-служба Московского метрополитена.

Суммарно за 4 дня станциями «Выхино» и «Кузьминки» воспользовались свыше 783 тысяч пассажиров. Это на 186 тысяч человек больше, чем обычно за аналогичный период. В основном это пассажиры, которые раньше пользовались станциями «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект», а также те, кто приезжает на автобусах от железнодорожной платформы Вешняки.

"Для удобства и экономии времени пассажиров мы открыли дополнительные и мобильные кассы на самых востребованных станциях Таганско-Краснопресненской линии, а также там, где есть пересадки с пригородных электропоездов на метро. Кроме того, масштабная кампания по информированию о закрытии позволила им заранее продумать маршруты поездок. Напоминаем, что возле «Выхино» и «Кузьминки» пассажиры могут согреться, угостившись бесплатным чаем", — уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом во время предыдущего закрытия участка фиолетовой ветки, которое проходило с 28 октября до 3 ноября в 2017 году, пассажиропоток станций «Выхино» и «Кузьминки» за 4 дня увеличился более чем на 10 тысяч человек.

Три станции Таганско-Краснопресненской линии «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект» закрыты для пассажиров в период с 24 по 30 марта включительно, в связи со строительством Кожуховской линии метро. В настоящее время поезда курсируют только от «Планерной» до «Выхино» и обратно. Для проезда пассажиров запустили бесплатные компенсационные автобусные маршруты «КМ».