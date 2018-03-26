Пассажиров станции «Кузьминки» попросили пользоваться северным вестибюлем

Пассажирам станции «Кузьминки» рекомендуют пользоваться северным вестибюлем в часы пик в связи с временным закрытием участка Таганско-Краснопресненской линии метро, сообщает Агентство «Москва»

"Обратите внимание, что у станции «Кузьминки» работают оба вестибюля — южный и северный. В часы пик, по возможности, пользуйтесь северным вестибюлем станции", — говорится в сообщении метрополитена. При этом отмечается, что станции «Выхино» и «Кузьминки» работают в нормальном режиме.

C 24 по 30 марта включительно закрыты станции «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект». Это связано со строительством Кожуховской линии метро. Поезда курсируют от «Планерной» до «Выхино» и обратно. Пассажиры могут воспользоваться бесплатными компенсационными автобусными маршрутами.