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Пассажиропоток в «Выхино» и «Кузьминках вырос на треть
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Пассажиропоток в «Выхино» и «Кузьминках вырос на треть 

Российская Газета 22 часа назад
Фото: MosDay.ru
После закрытия трех станций Таганско-Краснопресненской линии метро пассажиропоток «Выхино» и «Кузьминок» вырос на треть. Об этом сообщается в официальном Twitter столичного департамента транспорта.
Напомним, три станции — «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники» — закрыты до 30 марта из-за строительства перегонного тоннеля новой Кожуховской линии метро, которая проходит под фиолетовой линией. По правилам безопасности, вести строительные работы под проходящими поездами с пассажирами, запрещено.
Компенсационные автобусы довозят пассажиров от закрытых станций по обособленным полосам именно к «Выхино» и «Кузьминкам». Обособление сделано таким образом, что дорога на автобусе даже в час пик от станции «Котельники» до «Кузьминок» не превышает 19 минут.
Мосгортранс опубликовал ролик, снятый из кабины водителя, из которого видно, что автобусы по полосам, проложенным в левом ряду, едут достаточно быстро.
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