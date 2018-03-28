Пассажиропоток в «Выхино» и «Кузьминках вырос на треть

После закрытия трех станций Таганско-Краснопресненской линии метро пассажиропоток «Выхино» и «Кузьминок» вырос на треть. Об этом сообщается в официальном Twitter столичного департамента транспорта.

Напомним, три станции — «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники» — закрыты до 30 марта из-за строительства перегонного тоннеля новой Кожуховской линии метро, которая проходит под фиолетовой линией. По правилам безопасности, вести строительные работы под проходящими поездами с пассажирами, запрещено.

Компенсационные автобусы довозят пассажиров от закрытых станций по обособленным полосам именно к «Выхино» и «Кузьминкам». Обособление сделано таким образом, что дорога на автобусе даже в час пик от станции «Котельники» до «Кузьминок» не превышает 19 минут.

Мосгортранс опубликовал ролик, снятый из кабины водителя, из которого видно, что автобусы по полосам, проложенным в левом ряду, едут достаточно быстро.