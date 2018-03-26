Мобильные кассовые стойки по продаже проездных билетов появились на станции метро «Кузьминки».

Дополнительные мобильные кассовые стойки установлены в восточном и западном вестибюлях станции «Кузьминки» на время закрытия трех станций Таганско-Краснопресненской линии метро. Об этом сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

«Дополнительные мобильные кассовые стойки установлены на время закрытия в восточном и западном вестибюлях станции «Кузьминки», в кассовой зоне станции «Комсомольская» Сокольнической линии, в вестибюлях станций «Авиамоторная» Калининско-Солнцевской линии и «Электрозаводская» Арбатско-Покровской линии метро», — говорится в сообщении.

Кроме того, для удобства пассажиров у станции метро «Кузьминки» дежурят три машины по продаже билетов на одну поездку за наличные. (вт)