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Мобильные кассовые стойки по продаже проездных билетов появились на станции метро «Кузьминки».
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Мобильные кассовые стойки по продаже проездных билетов появились на станции метро «Кузьминки». 

Управа района Кузьминки 2 часа назад
Фото: Управа района Кузьминки
Дополнительные мобильные кассовые стойки установлены в восточном и западном вестибюлях станции «Кузьминки» на время закрытия трех станций Таганско-Краснопресненской линии метро. Об этом сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.
«Дополнительные мобильные кассовые стойки установлены на время закрытия в восточном и западном вестибюлях станции «Кузьминки», в кассовой зоне станции «Комсомольская» Сокольнической линии, в вестибюлях станций «Авиамоторная» Калининско-Солнцевской линии и «Электрозаводская» Арбатско-Покровской линии метро», — говорится в сообщении.
Кроме того, для удобства пассажиров у станции метро «Кузьминки» дежурят три машины по продаже билетов на одну поездку за наличные. (вт)
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