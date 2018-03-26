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Павильон «Макет Москвы» будет закрыт со 2 по 16 апреля для модернизации выставочного пространства
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Павильон «Макет Москвы» будет закрыт со 2 по 16 апреля для модернизации выставочного пространства 

Агентство «Москва» 27 минут назад
Павильон «Макет Москвы» будет закрыт со 2 по 16 апреля 2018 г. для модернизации выставочного пространства, сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы со ссылкой на руководителя Сергея Левкина.
«Со 2 по 16 апреля включительно павильон «Макет Москвы» будет закрыт для модернизации выставочного пространства», — приводятся в сообщении слова С. Левкина.
Он пояснил, что в связи с имеющимися пожеланиями посетителей об увеличении обзора макета со всех сторон, принято решение перенести видеостену в другую часть павильона, тем самым, как подчеркивается, улучшив обзор градостроительного макета с балкона. Дополнительно будет установлена информационная интерактивная фотогалерея, благодаря которой можно будет подробно рассмотреть объекты макета в разных режимах освещения.
«Более 11 тыс. москвичей и гостей столицы ежемесячно посещают павильон «Макет Москвы». С момента открытия мэром Москвы Сергеем Собяниным в конце сентября прошлого года градостроительный центр посетили более 70 тыс. человек», — отметил С. Левкин.
В пресс-службе добавили, что выставочный центр градостроительного развития Москвы располагается на Сиреневой аллее ВДНХ. Общая площадь центра составляет 1 тыс. 370 кв. м. Основным назначением выставочного центра является экспонирование архитектурно-планировочного макета Москвы. На площади в 369 кв. м в масштабе 1:400 представлена центральная часть города: 19 тыс. 843 здания внутри Садового кольца и частично за его пределами.
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