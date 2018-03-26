Собянин открыл городок Росгвардии

Золотов и Собянин открыли в Строгине новые казармы для сотрудников Росгвардии

Мероприятие было приурочено ко Дню войск национальной гвардии (отмечается 27 марта). "Тут построены для постоянного и временного проживания около 100 тыс. кв. метров благоустроенных комфортных площадей. Здесь можно жить, здесь оказываются бытовые услуги, можно заниматься спортом. Это один из самых современных комплексов в нашей стране", — отметил мэр Москвы.

В свою очередь Золотов рассказал, что в составе нового жилого комплекса построен физкультурно-оздоровительный центр с концертным залом. "Это первый для Росгвардии столь масштабный проект, который осуществлялся при непосредственном участии городских властей", — сказал он.

Общежития разместились в двух 17-этажных корпусах, в которых может проживать 2 тыс. сотрудников. На первых этажах размещены спортзалы, кафе, магазины и прачечные, есть подземная автостоянка на 569 машино-мест.

В общественно-спортивном центре Росгвардии площадью свыше 15 тыс. кв. метров обустроены спортзал со зрительскими трибунами на 300 мест, 25-метровый бассейн, киноконцертный зал на 1 тыс. мест, танцевальный зал, библиотека и другие помещения.

Кроме того, на базе Росгвардии в Строгино ранее был открыт кинологический центр, который стал одним из самых современные центров обучения служебных собак в России. За последние годы за счет городского бюджета существенно обновилась материально-техническая база и других объектов Росгвардии на территории Москвы.