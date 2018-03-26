В парке «Зарядье» появится медкабинет

«Сейчас прорабатываем вопрос создания медицинского кабинета на территории парка, что тоже поможет в оказании первой помощи посетителям парка», — сказал Кононов на заседании комиссии Московской городской думы по культуре и массовым коммуникациям.

В столичном парке «Зарядье» могут открыть медицинский кабинет для оказания первой помощи посетителям, сообщил в понедельник заместитель генерального директора парка Эдуард Кононов.