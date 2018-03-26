В парке «Зарядье» появится медкабинет

В столичном парке «Зарядье» могут открыть медицинский кабинет для оказания первой помощи посетителям, сообщил в понедельник заместитель генерального директора парка Эдуард Кононов.
«Сейчас прорабатываем вопрос создания медицинского кабинета на территории парка, что тоже поможет в оказании первой помощи посетителям парка», — сказал Кононов на заседании комиссии Московской городской думы по культуре и массовым коммуникациям.
По словам Кононова, на территории парка расположены пять комплектов аварийно-спасательных средств.
«Они могут применяться при оказании первой помощи посетителям, находятся во всех местах массового посещения и страхуют нас от негативных последствий при возникновении ситуаций, когда наших посетителям необходима помощь», — добавил Кононов.
Круглогодичный ландшафтный парк «Зарядье» находится на месте снесенной гостиницы «Россия» около Красной площади. Общая площадь парка составляет более 13 гектаров, площадь построенных объектов — около 80 тысяч квадратных метров. Строительство парка обошлось городскому бюджету в 14 миллиардов рублей. Парк открылся в День города Москвы 9 сентября 2017 года.