Москва 24 покажет какими будут метро «Нагатинский затон» и «Кленовый бульвар» 

27 марта в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная итогам международного конкурса и презентации концепций архитектурно-художественного оформления станций Московского метрополитена «Нагатинский затон» и «Кленовый бульвар».
Об условиях конкурса, победителях и их проектах расскажут: главный архитектор города Москвы Сергей Кузнецов; директор по проектированию «Мосинжпроекта» Рустам Черкесов; руководитель организационного комитета конкурса, генеральный директор Агентства стратегического развития «Центр» Сергей Георгиевский.
Прямую трансляцию можно увидеть 27 марта в 15:00 на этой странице.