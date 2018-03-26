Москва 24 покажет какими будут метро «Нагатинский затон» и «Кленовый бульвар»

27 марта в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная итогам международного конкурса и презентации концепций архитектурно-художественного оформления станций Московского метрополитена «Нагатинский затон» и «Кленовый бульвар».

Прямую трансляцию можно увидеть 27 марта в 15:00 на этой странице.