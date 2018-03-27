Гигантские рыбы украсят станцию БКЛ «Нагатинский затон» 

Изображения гигантских рыб, обитающих в водоемах Москвы, украсят платформу станции "Нагатинский затон" Большой кольцевой линии метро. Об этом рассказал управляющий партнер архитектурного бюро "За бор" (Za bor architects) Арсений Борисенко.
Итоги открытого международного конкурса на разработку архитектурно-художественного облика станций БКЛ "Нагатинский затон" и "Кленовый бульвар" подвели 27 марта. Его победителями стали российские архитектурные бюро. Так, авторами лучшей концепции "Нагатинского затона" признали бюро "За бор" (Za bor architects), а "Кленового бульвара" — бюро "Арх Слон" (Arch Slon).
Рассказывая об оформлении станции "Нагатинский затон", Борисенко отметил, что авторы проекта "очень не хотели потерять концептуальную связь с местом", ведь Нагатинский затон — это речной залив. "Мы взяли образ, который лежит на поверхности, в некотором смысле наивен, но нам показался привлекательным. Это рыбы, то есть обитатели рек Московского региона", — цитирует управляющего партнера бюро "За бор" ТАСС.
По словам Борисенко, работая над проектом, архитекторы тщательно изучили фауну столичных рек. "С почти энциклопедической точностью мы воспроизведем это в мозаичном полотне из керамогранита", — подчеркнул он.
Как напомнил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, международный конкурс на архитектурную концепцию двух станций БКЛ объявили в ноябре 2017 года. Заявки на участие в нем подала 51 команда архитекторов из девяти стран. Десять финалистов конкурса получат по 400 тысяч рублей.
"Нагатинский затон" и "Кленовый бульвар" — станции мелкого заложения, с одним вестибюлем и береговыми платформами. Они расположены на восточном участке Большой кольцевой линии метро за станцией "Печатники".