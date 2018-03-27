Гигантские рыбы украсят станцию БКЛ «Нагатинский затон»

Изображения гигантских рыб, обитающих в водоемах Москвы , украсят платформу станции "Нагатинский затон" Большой кольцевой линии метро. Об этом рассказал управляющий партнер архитектурного бюро "За бор" (Za bor architects) Арсений Борисенко.

Итоги открытого международного конкурса на разработку архитектурно-художественного облика станций БКЛ "Нагатинский затон" и "Кленовый бульвар" подвели 27 марта. Его победителями стали российские архитектурные бюро. Так, авторами лучшей концепции "Нагатинского затона" признали бюро "За бор" (Za bor architects), а "Кленового бульвара" — бюро "Арх Слон" (Arch Slon).

Рассказывая об оформлении станции "Нагатинский затон", Борисенко отметил, что авторы проекта "очень не хотели потерять концептуальную связь с местом", ведь Нагатинский затон — это речной залив. "Мы взяли образ, который лежит на поверхности, в некотором смысле наивен, но нам показался привлекательным. Это рыбы, то есть обитатели рек Московского региона", — цитирует управляющего партнера бюро "За бор" ТАСС

По словам Борисенко, работая над проектом, архитекторы тщательно изучили фауну столичных рек. "С почти энциклопедической точностью мы воспроизведем это в мозаичном полотне из керамогранита", — подчеркнул он.

Как напомнил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов , международный конкурс на архитектурную концепцию двух станций БКЛ объявили в ноябре 2017 года. Заявки на участие в нем подала 51 команда архитекторов из девяти стран. Десять финалистов конкурса получат по 400 тысяч рублей.

"Нагатинский затон" и "Кленовый бульвар" — станции мелкого заложения, с одним вестибюлем и береговыми платформами. Они расположены на восточном участке Большой кольцевой линии метро за станцией "Печатники".