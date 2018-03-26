Западный участок желтой ветки столичного метро полностью откроют уже летом

На новый этап выходит строительство западного участка Калининско-Солнцевской линии подземки. На всех семи станциях от «Раменок» до «Рассказовки» капитальные работы завершены. Начинается финальная отделка платформ и вестибюлей. Открытия этого участка желтой ветки с нетерпением ждут более полумиллиона горожан.

Пассажиры этой станции будут попадать в метро через «сырные домики»: павильон сплошь в отверстиях. Кстати, они герметичны: снег и дождь сюда не попадут, зато будут попадать солнечные лучи — символично для станции метро «Солнцево».

Сырные — или деревенские — домики выиграли конкурс, оставив позади пять проектов-конкурентов. Пока выбирали дизайн станции, многотонная машина пробила туннель.

На станции «Солнцево» — особое отношение к свету. Вокруг входов монтируют более ста фонарей, а на платформе, на глубине тридцати метров, инженеры задумали такое освещение, что уверяют: от дневного будет не отличить.

"Будет использоваться отраженный свет, попадающий с архитектурных панелей, установленных на потолке, через отверстия. Здесь всегда будет светло и, естественно, станция будет ассоциироваться с солнцем", — говорит руководитель строительства АО «Мосинжпроект» Иван Новиков

На станции «Солнцево» ровняют желоба для коммуникаций, готовят к запуску эскалаторы. Круглосуточно трудятся более двух тысяч рук — как под землей, так и на поверхности.

— Мы идем сейчас по улице Богданова, завезли гранит для будущего благоустройства территории.

С появлением метрополитена жители района Солнцево надеются, что забудут о транспортных проблемах. Пока, чтобы попасть в центр города, им приходится томиться на остановках в ожидании автобусов.

— Если бы было там метро — мне здесь буквально пять минут. А ждать автобуса — это очень напряжно.

Нового участка метро ждут более полумиллиона москвичей.

— Тут такой большой район, автобусы ходят редко, народу много! — Крайне необходимо нам, ждем, очень ждем, с нетерпением!

Калининско-Солнцевскую ветку метро начали прокладывать еще в прошлом веке к Олимпиаде-80, но ее открытие случилось только в 1986-м. Тогда запустили участок «Марксистская» — «Третьяковская», и строительство пошло только по восточному вектору. В 2010-м решено было продлить линию на запад.

Спустя четыре года на карте столичного метрополитена появилось пять новых станций. В этом году добавится еще семь. Новый участок протянулся более чем на 15 километров по юго-западу столицы. «Мичуринский проспект», «Очаково», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино» и «Рассказовка» — на каждой из станций строительные работы подходят к концу.

"Мы по графику начинаем готовить в марте — в начале апреля сдачу метрополитену «Рассказовки», дальше — конец апреля, май — будет «Новопеределкино», — рассказал заместитель мэра Москвы Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин