С 1 апреля на направлении Калининград — Советск вводятся «дачные» остановки

Действовать они будут весь весеннее-летний период, сообщает пресс-служба КЖД.

Курсирующий по рабочим и субботним дням поезд Советск-Калининград будет делать остановки на о.п. 119 км в 6:38, на о.п Баевка -1 в 8:09. Обратно — на о.п. Баевка-1 в 18:53, на о.п. 119 км в 20:25.

По воскресным дням вечерний поезд из Советска в Калининград будет останавливаться на о.п. 119 км в 18:11, на о.п. Баевка-1 — в 19:47.

«При этом время отправления поездов Советского направления с начальной станции и прибытия на конечную станцию остаётся без изменений», — отметили в КЖД.