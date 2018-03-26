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С 1 апреля на направлении Калининград — Советск вводятся «дачные» остановки
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С 1 апреля на направлении Калининград — Советск вводятся «дачные» остановки 

АиФ 56 минут назад
Фото: АиФ
Действовать они будут весь весеннее-летний период, сообщает пресс-служба КЖД.
Курсирующий по рабочим и субботним дням поезд Советск-Калининград будет делать остановки на о.п. 119 км в 6:38, на о.п Баевка -1 в 8:09. Обратно — на о.п. Баевка-1 в 18:53, на о.п. 119 км в 20:25.
По воскресным дням вечерний поезд из Советска в Калининград будет останавливаться на о.п. 119 км в 18:11, на о.п. Баевка-1 — в 19:47.
«При этом время отправления поездов Советского направления с начальной станции и прибытия на конечную станцию остаётся без изменений», — отметили в КЖД.
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