Общегородской контакт-центр удостоен премии «Хрустальная гарнитура» 

«Мы не в первый раз участвуем в этой церемонии и в прошлом году также стали обладателем премии в номинации „Лучший центр по обслуживанию населения в государственных органах и сфере ЖКХ“. Получать признание из года в год очень ценно и говорит о том, что мы развиваемся в правильном направлении», — рассказал руководитель проекта «Общегородской контакт-центр» Департамента информационных технологий города Москвы Андрей Савицкий.
Проект «Общегородской контакт-центр» был запущен в 2011 году по поручению Сергея Собянина. Самыми популярными среди жителей Москвы являются линия записи на прием ко врачам, Единая справочная служба Правительства Москвы, Единая диспетчерская служба и контакт-центр «Московский транспорт». Ежемесячно операторы обрабатывают более 2 млн вызовов.