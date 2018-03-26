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Москвичей на неделе ожидают очередные морозы
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Москвичей на неделе ожидают очередные морозы 

Свободная пресса 1 час назад
Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказал, что жителям Москвы следует быть готовыми к том, что в середине текущей недели температура воздуха в городе заметно понизится.
«Сейчас мы находимся в теплом секторе циклона. Температура воздуха в понедельник, 26 марта, в районе 3–5 градусов. Завтра мы уже будем находиться за холодным фронтом этого циклона. Ночи будут довольно холодные — минус 10 — минус 15 градусов. Температура в дневные часы будет слабо положительная», — приводит её слова РБК.
По прогнозу, ситуация улучшится к концу недели, когда дневная температура вновь поднимется до пяти градусов, однако ночи останутся холодными.
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