Мосгордума рассмотрит возможность более частых проверок предприятий после ЧП в Кемерове 

В понедельник, 26 марта, проходит заседание комиссии Мосгордумы, на котором обсуждаются вопросы безопасности на объектах культуры.
Так совпало, что рабочее заседание комиссии проходит на следующий день после трагедии в торговом центре в Кемерове. Естественно, депутаты Мосгордумы и эксперты не могли обойти столь трагичную тему в начале заседания.
— Произошло ужасное событие. Погибло много людей, тема вопросов безопасности на объектах культуры, которую мы обсуждаем сейчас на заседании комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям, важна как никогда. Я благодарю всех, кто принимает участие в оказании первой помощи. Как видите мы живём в непростом мире и жизнь может в любой момент сделать так, что, казалось бы, в таком мирном месте может произойти такая трагедия, — заявил депутат Мосгордумы, председатель комиссии по культуре Евгений Герасимов.
Стоит отметить, что на заседание приглашены представители Департамента культуры города Москвы, Департамента информационных технологий города Москвы, Департамента социальной защиты населения города Москвы, Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы, Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы, Главного управления МЧС России по городу Москве, ГКУ «Методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям города Москвы», префектур столицы, медицинской общественности, а также администрации «Объединенной Дирекции „Мосгорпарк“, парка „Зарядье“, Московского музыкального театра „Геликон-опера“, музея-панорамы „Бородинская битва“, Центральной городской Деловой библиотеки и многие другие.