Трамвайные маршруты №1 и №16 стали работать в новом режиме

Трамвайные маршруты, пролегающие по территории района Чертаново Северное, начали работать в новом режиме с 24 марта.

Как сообщила пресс-служба «Мосгортранса» на своем официальном сайте, с 24 марта трамвайный маршрут №16 стал курсировать по новой схеме. Теперь все составы следуют от и до остановки «Новоданиловский проезд». Напомним, что ранее трамвай №16 курсировал по маршруту «Улица Академика Янгеля — улица Серпуховский вал». Согласно новой схеме, его путь следования стал короче на пять остановок.

Изменения должны улучшить общую ситуацию движения трамваев: без задержек и строго по расписанию.

Специалисты «Мосгортранса» согласовали расписание маршрутов №1 и №16 между собой: №1 работает в режиме — от улицы Академика Янгеля с 06:00 до 23:00, от Мокворецкого рынка с 05:25 до 22:25; №16 — от остановки «Улица Академика Янгеля» с 05:15 до 00:15, от Новоданиловского проезда с 04:23 до 23:23.

Кроме того, с 24 марта автобус №163, маршрут которого тоже пролегает по району Чертаново Северное, будет следовать из парка и в парк с пассажирами на участке от остановочного пункта «Завод спецсплавов» до улицы Новаторов и обратно.