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Трамвайные маршруты №1 и №16 стали работать в новом режиме
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Трамвайные маршруты №1 и №16 стали работать в новом режиме 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 1 час назад
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
Трамвайные маршруты, пролегающие по территории района Чертаново Северное, начали работать в новом режиме с 24 марта.
Как сообщила пресс-служба «Мосгортранса» на своем официальном сайте, с 24 марта трамвайный маршрут №16 стал курсировать по новой схеме. Теперь все составы следуют от и до остановки «Новоданиловский проезд». Напомним, что ранее трамвай №16 курсировал по маршруту «Улица Академика Янгеля — улица Серпуховский вал». Согласно новой схеме, его путь следования стал короче на пять остановок.
Изменения должны улучшить общую ситуацию движения трамваев: без задержек и строго по расписанию.
Специалисты «Мосгортранса» согласовали расписание маршрутов №1 и №16 между собой: №1 работает в режиме — от улицы Академика Янгеля с 06:00 до 23:00, от Мокворецкого рынка с 05:25 до 22:25; №16 — от остановки «Улица Академика Янгеля» с 05:15 до 00:15, от Новоданиловского проезда с 04:23 до 23:23.
Кроме того, с 24 марта автобус №163, маршрут которого тоже пролегает по району Чертаново Северное, будет следовать из парка и в парк с пассажирами на участке от остановочного пункта «Завод спецсплавов» до улицы Новаторов и обратно.
Управа района Чертаново Северное города Москвы: последние новости
Показатель заболеваемости туберкулезом в Москве уменьшился на 10% Яркие декорации, блестящее исполнение: в школе №1623 прошел окружной тур песенного фестиваля Маршрут трамвая №16 изменится с 24 марта
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