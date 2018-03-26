Парк имени 850-летия Москвы благоустроят с учетом мнения жителей

Новые площадки для выгула собак появятся на территории парка имени 850-летия Москвы

В столице завершились общественные обсуждения по благоустройству парка имени 850-летия Москвы. Жители высказали свои пожелания и идеи по обустройству территории. Как сообщили в столичном департаменте капитального ремонта, в проекте благоустройства учтены мнения горожан, и изначальные планы скорректированы.

Среди пожеланий жителей — увеличение количества площадок для выгула собак в парке. В результате на территории появится две таких зоны — в северной и западной части. Площадки будут огорожены, на них установят урны и скамейки. Кроме того, москвичи попросили провести дополнительное озеленение территории. Теперь планируется высадить 84 рябины между улицей Капотня и Москвой-рекой.

Работы начнутся в ближайшее время.