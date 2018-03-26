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В столице отреставрировали приют начала XX века
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В центре Москвы отреставрировали детский приют начала XX века 

Москва24 1 час назад
В столице завершилась реставрация усадьбы купца Петра Котельникова на Кожевнической улице, где в начале XX века располагался детский приют. Реставрационные работы приняли эксперты столичного департамента культурного наследия, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Как пояснил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов, два здания усадьбы, которые раньше занимал приют, решены в едином ампирном стиле, хотя "поэтажное членение для каждого фасада было свое". По его словам, в ходе реставрационных работ специалисты очистили стены и декор фасадов от красок и поздних слоев штукатурки, укрепили кладку, отремонтировали карниз и решетки.
Кроме того, реставраторы воссоздали историческую штукатурку фасадов усадьбы, а также окрасили стены и обработали их поверхности антисептиком. По периметру здания установили бетонную отмостку.
Кирпичное здание усадьбы купца Котельникова, которое в 1830-е годы надстроили вторым этажом, входит в перечень объектов культурного наследия федерального значения. В начале прошлого столетия в особняке разместился приют под эгидой Императорского человеколюбивого общества в Серпуховской части. Отмечается, что приют был рассчитан на 100 подростков.
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