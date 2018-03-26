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В столице внедрят единые стандарты первой помощи
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Москва может первая внедрить единые стандарты оказания первой помощи 

РИАМО 30 минут назад
Фото: РИА Новости
В Москве могут внедрить единые стандарты оказания первой помощи, в настоящий момент готовят преподавателей, сообщил в понедельник заместитель директора по медицинской части ГБУЗ «Научно-практический центр экстренной помощи» столичного департамента здравоохранения Сергей Гуменюк.
По его словам, министерство здравоохранения, МЧС России пришли к мнению о необходимости приведения к единым стандартам оказания первой помощи по всей территории страны.
«Безусловно, Москва должна стать тем субъектом, который даст начало развитию столь назревшим полезным начинаниям. Уже практически разработаны необходимые требования по программе обучения первой помощи», — сказал Гуменюк.
Он уточнил, что в Научно-практическом центре экстренной помощи уже начинает подготовку преподавателей первой помощи в Москве.
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