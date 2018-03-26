К ТПУ «Петровско-Разумовская» перенесут платформы Ленинградского и Савеловского направлений

Петербург. К 2023 году планируется завершить все строительные работы на транспортно-пересадочном узле «Петровско-Разумовская». Как сообщается на официальном портале Стройкомплекса Москвы, к ТПУ перенесут платформы Ленинградского и Савеловского ж/д направлений. Здесь будет располагаться дополнительная остановка «Сапсана», следующего из Москвы

«ТПУ «Петровско-Разумовская» объединит потоки двух линий метро — Люблинско-Дмитровской и Серпуховско-Тимирязевской, — а также двух направлений железной дороги. Проект предусматривает строительство двух пассажирских терминалов и крытых пешеходных галерей, которые обеспечат комфортную пересадку между видами транспорта», — приводятся в сообщении на сайте слова заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина

В районе ТПУ планируется реконструировать дороги и подъездные пути, а также обустроить парковки. Под Савеловским направлением железной дороги появится автомобильный тоннель. (мю)