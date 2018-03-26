Сроки строительства объектов по реновации сократили в Москве на 10 месяцев

Москве удалось уменьшить сроки проектирования и строительства объектов в целях реализации программы реновации благодаря системной работе, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента градостроительной политики и строительства.

«Оптимизация процедур, как на федеральном, так и на региональном уровнях, позволила сократить сроки проектирования и строительства объекта в общей сложности почти на 10 месяцев, с 1539 дней/4,2 года до 1244 дней/3,4 года», — сказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин

Он подчеркнул, что подобное сокращение сроков обеспечит выполнение программы реновации в обозначенный мэром Москвы Сергеем Собяниным период.

Сокращены сроки получения ГПЗУ, проведения экспертизы, оценки достоверности сметной стоимости, согласования схемы движения транспорта и пешеходов на период строительства, оформления земельно-имущественных отношений, приемки материалов инженерных изысканий в Геофонд города Москвы. Также в активной проработке находится вопрос подключения объектов к инженерным сетям.

В числе ключевых задач Левкин обозначил своевременное подключение домов к инженерным сетям в рамках программы реновации.

«Мы проводим работу, направленную на оптимизацию процедур подключения к инженерным сетям путем их унификации, сокращения сроков их прохождения, а также перевода их в электронный вид. Одним из первых результатов стало принятие на федеральном уровне подготовленных с участием департамента актов, которыми были исключены 38 процедур в сфере техприсоединения», — уточнил глава департамента.

В их числе: получение акта осмотра (обследования) электроустановки (электроснабжение), получение ТУ на проектирование узла учета, получение актов допуска (ввода) узлов учета в эксплуатацию, подписание актов разграничения границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности и другие.

Всего в программу реновации в Москве вошло более 5,1 тысячи зданий. Общая площадь всех домов, включенных в программу, составляет около 16 миллионов квадратных метров, в них расположены 350 тысяч квартир и проживает 1 миллион человек.