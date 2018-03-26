Трехэтажный спорткомплекс будет построен в Некрасовке

«Комплексное и планомерное развитие каждого отдельного округа столицы — одна из основных задач, поставленных мэром столицы Сергеем Собяниным . Новый спортивный комплекс станет не только архитектурным украшением района, но и создаст центр притяжения для местных жителей», — отметил Кузнецов.

Общая площадь здания составит более 6 тысяч квадратных метров. Бассейн будет располагаться на первом этаже здания. Там же будет открыт фито-бар. На втором и третьем этажах запроектированы два спортивных зала. Все элементы на фасаде используются для создания контраста с окружающей застройкой, поэтому здание будет выгодно выделяться на фоне жилых домов.

Проектировщик — Архитектурное бюро «Ард+». Заказчик — ООО «Браво-М».