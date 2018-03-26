Ещё
Трехэтажный спорткомплекс будет построен в Некрасовке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трехэтажный спорткомплекс будет построен в Некрасовке 

Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 1 час назад
Фото: Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы
«Комплексное и планомерное развитие каждого отдельного округа столицы — одна из основных задач, поставленных мэром столицы Сергеем Собяниным. Новый спортивный комплекс станет не только архитектурным украшением района, но и создаст центр притяжения для местных жителей», — отметил Кузнецов.
Общая площадь здания составит более 6 тысяч квадратных метров. Бассейн будет располагаться на первом этаже здания. Там же будет открыт фито-бар. На втором и третьем этажах запроектированы два спортивных зала. Все элементы на фасаде используются для создания контраста с окружающей застройкой, поэтому здание будет выгодно выделяться на фоне жилых домов.
Проектировщик — Архитектурное бюро «Ард+». Заказчик — ООО «Браво-М».
Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы: последние новости
Технопарк «Перерва» построят на юго-востоке города Утверждён проект планировки ТПУ «Технопарк» Председатель Москомархитектуры — о будущем столицы
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Польша высылает российских дипломатов294
Леня Голубков прокомментировал смерть Мавроди50
Умер Сергей Мавроди226
Украина задержала российское судно206
Собчак обвинили в пиаре на костях109
Видео
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
06:25
Лолита раскрыла тайну исчезновения Понаровской
Шоу-бизнес
01:33
Названы топ‑5 городов в РФ для отдыха на майские праздники
Новости Москвы
01:22
В Кемеровской области объявлен траур
Происшествия
02:35
«Своя шкура дороже»: депутат о чиновниках в Кемерово
Политика
00:48
В парке «Зарядье» появится медкабинет
Новости Москвы
01:23
Зачем «враги народа» готовили переворот на Украине?
Украина Статьи
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение