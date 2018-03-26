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Отделка колонн на станции метро «Солнцево» завершена
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Отделка колонн на станции метро «Солнцево» завершена 

Москва24 20 минут назад
Фото: Москва24
Завершились работы по отделке колонн на платформе станции «Солнцево» Калининско-Солнцевской линии метро, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"В ближайшее время строители приступят к монтажу декоративных панелей на стены", — отметил глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев. Кроме того, уже готовы входные павильоны станции. Внешне они напоминают дачные домики с двускатной крышей. Отмечается, что через застекленные перфорированные отверстия в павильоны проникает естественный свет.
Станцию «Солнцево» откроют в одноименном районе, там, где улица Богданова примыкает к Попутной улице. Из-за рельефа местности в юго-западном вестибюле станции длина эскалаторов равна 30 метрам, а в северо-восточном — 25 метрам. Особенностью дизайна «Солнцево» стал эффект солнечных брызг, который на платформе создается благодаря отраженному свету ламп, а во входных павильонах — при проникновении солнечных лучей сквозь отверстия в металлических листах.
На новом участке Калининско-Солнцевской линии метро от «Раменок» до «Рассказовки» расположены семь станций: «Мичуринский проспект», «Очаково», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», а также «Новопеределкино» и «Рассказовка». По замыслу городских властей, с открытием этих станций улучшится транспортное обслуживание 600 тысяч жителей столицы.
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