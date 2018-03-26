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Железнодорожная станция Новохохловская откроется осенью
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Железнодорожная станция Новохохловская откроется осенью 

Префектура Юго-Восточного административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Платформа Курского направления Московской железной дороги Новохохловская с пассажирским терминалом возводится быстрыми темпами.
— Сейчас продолжается монтаж металлических конструкций конкорса и устройство контактной сети, — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. — Планируем, что уже в сентябре пассажиры смогут воспользоваться новой платформой.
Работы в рамках проекта по интеграции радиальных направлений Московской железной дороги с Московским центральным кольцом ведутся совместно с ОАО «РЖД». Помимо самой железнодорожной платформы и пассажирского терминала в состав остановочного пункта Новохохловская войдет крытый переход. Воспользоваться им можно будет для комфортной пересадки на одноименную станцию МЦК и на другие виды общественного городского транспорта.
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