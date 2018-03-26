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Строительство двух подземных пешеходных переходов на шоссе Энтузиастов завершили
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Строительство двух подземных пешеходных переходов на шоссе Энтузиастов завершили 

Ясенево 1 час назад
Фото: Ясенево
Об это важном в жизни жителей проспекта Буденного событии сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства со ссылкой на его главу Андрея Бочкарева.
Департамент строительства Москвы совместно с генеральной подрядной организацией ПАО «Мостотрест» завершил строительство двух подземных пешеходных переходов на шоссе Энтузиастов в районе пересечения с проспектом Буденного. В настоящее время ведется формирование пакета исполнительной документации, — приводятся в сообщении слова А. Бочкарева.
Пешеходный переход рядом с проспектом Буденного имеет лестничные выходы на обе стороны шоссе Энтузиастов. Все выходы оборудованы автоматизированной системой снегоудаления, пандусами и лифтами для маломобильных групп населения.
Фото: img-fotki.yandex.ru
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