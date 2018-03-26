Строительство двух подземных пешеходных переходов на шоссе Энтузиастов завершили

Об это важном в жизни жителей проспекта Буденного событии сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства со ссылкой на его главу Андрея Бочкарева

Департамент строительства Москвы совместно с генеральной подрядной организацией ПАО «Мостотрест» завершил строительство двух подземных пешеходных переходов на шоссе Энтузиастов в районе пересечения с проспектом Буденного. В настоящее время ведется формирование пакета исполнительной документации, — приводятся в сообщении слова А. Бочкарева.

Пешеходный переход рядом с проспектом Буденного имеет лестничные выходы на обе стороны шоссе Энтузиастов. Все выходы оборудованы автоматизированной системой снегоудаления, пандусами и лифтами для маломобильных групп населения.

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