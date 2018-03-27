Мосгортранс: Бесплатные автобусы справляются с пассажиропотоком в ЮВАО в районе закрытого участка метро

Бесплатные автобусы справляются с перевозкой пассажиров в районе закрытого участка Таганско-Краснопресненской линии метро, сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

«Компенсационные автобусы полностью справляются с потоком пассажиров у временно закрытых станций Таганско-Краснопресненской линии метро. Начиная с субботы, они перевезли более 300 тыс. человек. По линиям трех маршрутов ежедневно курсируют около 200 машин особо большого класса», — говорится в сообщении.

Уточняется, что интервалы движения составляют 30-40 секунд на маршрутах «КМ1» и «КМ2», плановый интервал на маршруте «КМ3» — шесть минут.

В связи со строительством новой линии метро с 24 по 30 марта временно закрыты три станции Таганско-Краснопресненской линии: «Котельники», «Жулебино», «Лермонтовский проспект». Для проезда между транспортно-пересадочными узлами, которые примыкают к этим станциям, курсируют автобусы большой вместимости.