Ещё
Мосгортранс: Бесплатные автобусы справляются с пассажиропотоком в ЮВАО в районе закрытого участка метро
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мосгортранс: Бесплатные автобусы справляются с пассажиропотоком в ЮВАО в районе закрытого участка метро 

Агентство «Москва» 51 минуту назад
Фото: Мое Люблино
Бесплатные автобусы справляются с перевозкой пассажиров в районе закрытого участка Таганско-Краснопресненской линии метро, сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».
«Компенсационные автобусы полностью справляются с потоком пассажиров у временно закрытых станций Таганско-Краснопресненской линии метро. Начиная с субботы, они перевезли более 300 тыс. человек. По линиям трех маршрутов ежедневно курсируют около 200 машин особо большого класса», — говорится в сообщении.
Уточняется, что интервалы движения составляют 30-40 секунд на маршрутах «КМ1» и «КМ2», плановый интервал на маршруте «КМ3» — шесть минут.
В связи со строительством новой линии метро с 24 по 30 марта временно закрыты три станции Таганско-Краснопресненской линии: «Котельники», «Жулебино», «Лермонтовский проспект». Для проезда между транспортно-пересадочными узлами, которые примыкают к этим станциям, курсируют автобусы большой вместимости.
Агентство «Москва»: последние новости
ЦОДД просит столичных водителей использовать общественный транспорт в вечерний час пик из-за снегопада С.Собянин поручил организовать на Манежной площади место для почтения памяти погибших в Кемерово Продажа брелоков «Стрелка» стартовала на станциях пригородных электричек в кассах ЦППК
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин произвел перестановки в МИД60
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»815
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову242
Витас арестован43
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева235
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
00:40
Тулеев так и не вышел к митингующим в Кемерово
Политика
07:38
Москвичей предупредили об опасности
Общество Новости Москвы
02:16
Снегопад не повлиял на работу МЦК
Новости Москвы
00:47
Начавшийся в столице снегопад станет последним в сезоне
Погода Новости Москвы
02:24
Активистка в Кемерове опровергла слухи о числе жертв
Общество
02:16
Назван самый теплый день года в Москве
Погода Новости Москвы
01:21
Москвичи почтят память погибших в Кемерово
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение