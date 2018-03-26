КПРФ направит Собянину требования о переселении «Измайловских бараков» 

Жителей «Измайловских бараков» необходимо переселить по программе реновации жилого фонда Москвы. Соответствующие требования будут направлены мэру столицы Сергею Собянину, заявил первый зампредседателя Комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Рашкин по итогам «круглого стола» на тему ««Подготовка и обсуждение законодательных инициатив по проблемам очередников на жильё».
«Мы от нашего «круглого стола» предлагаем отправить требования и соответствующие материалы на имя мэра Москвы Сергея Собянина. «Измайловские бараки» первыми должны быть переселены по программе реновации», — сказал он.
Одна из жительниц «Измайловских бараков» Юлия Аверина в ходе «круглого стола» рассказала, в каких условиях там проживают люди. «У наших жителей нет туалета, душевых, ванн. Мы требуем расселить нас и не обрекать на погребение под завалами», — сказал она.
Дома 19, 21 и 21а по 7-й Парковой улице в Москве строили в начале пятидесятых годов как временное жильё для работников различных предприятий.
Программа реновации жилого фонда Москвы направлена на расселение и снос ветхого малоэтажного жилого фонда, построенного в 1957—1968 годах, строительство на освободившейся территории нового жилья.