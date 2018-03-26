КПРФ направит Собянину требования о переселении «Измайловских бараков»

Жителей «Измайловских бараков» необходимо переселить по программе реновации жилого фонда Москвы . Соответствующие требования будут направлены мэру столицы Сергею Собянину , заявил первый зампредседателя Комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Рашкин по итогам «круглого стола» на тему ««Подготовка и обсуждение законодательных инициатив по проблемам очередников на жильё».

«Мы от нашего «круглого стола» предлагаем отправить требования и соответствующие материалы на имя мэра Москвы Сергея Собянина. «Измайловские бараки» первыми должны быть переселены по программе реновации», — сказал он.

Одна из жительниц «Измайловских бараков» Юлия Аверина в ходе «круглого стола» рассказала, в каких условиях там проживают люди. «У наших жителей нет туалета, душевых, ванн. Мы требуем расселить нас и не обрекать на погребение под завалами», — сказал она.

Дома 19, 21 и 21а по 7-й Парковой улице в Москве строили в начале пятидесятых годов как временное жильё для работников различных предприятий.

Программа реновации жилого фонда Москвы направлена на расселение и снос ветхого малоэтажного жилого фонда, построенного в 1957—1968 годах, строительство на освободившейся территории нового жилья.