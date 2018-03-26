Ремонт лестничных маршей начался на станции метро «Коньково»

На станции «Коньково» начался ремонт лестничных маршей, ведущих на улицы Профсоюзная, 122,126, Островитянова, 29 и торговому центру «Кони-Айленд».

На сайте московского метрополитена уточняется, что лестничные марши на станции «Коньково» будут закрываться на ремонт поочередно. Работы будут проводиться до 2 мая 2018 года. Для спуска на станцию и выхода в город пассажиры могут использовать лестничные марши, находящиеся в непосредственной близости от закрытых.

Напомним, продолжается ремонт эскалаторов станции метро «Беляево». Как сообщается на сайте московской подземки, работы будут проводиться до 10 апреля 2018 года.