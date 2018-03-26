На станции метро «Коньково» ремонтируют лестницы

Ремонт лестничных маршей, ведущих на улицы Профсоюзная, д. 122, 126, Островитянова, д. 29 и к торговому центру, будет длиться до 2 мая 2018 г.

Как сообщает газета "Москва Зa Кaлужcкoй зacтaвoй", лестницы на станции будут закрываться поочередно. Для того, чтобы спуститься на станцию или выйти в город, пассажирам предлагают воспользоваться лестничными маршами, находящимися поблизости от закрытых.

Помимо этого продолжается ремонт эскалаторов станции метро «Беляево» — там соответствующие работы будут проводить до 10 апреля 2018 года.

Ранее сообщалось о том, что работы по капитальному ремонту эскалатора в южном вестибюле станции метро «Ленинский проспект» планируется завершить в мае 2018 года.