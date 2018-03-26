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Синоптики прогнозируют морозы до -10 градусов в середине недели
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Синоптики прогнозируют морозы до -10 градусов в середине недели 

Москва меняется 34 минуты назад
Фото: Москва меняется
В середине рабочей недели температура воздуха в Москве в ночные часы будет опускаться до минус 10 градусов. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос».
По прогнозам синоптиков, днем столбики термометров не поднимутся выше плюс 5 градусов. Существенных осадков в ближайшие дни в столице не ожидается. Завтра днем ожидается от 0 до плюс 5 градусов, а в ночь на среду температура воздуха опустится до минус 10 градусов.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
Сообщение Синоптики прогнозируют морозы до -10 градусов в середине недели появились сначала на Москва Меняется.
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