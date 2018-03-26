Названы топ‑5 городов в РФ для отдыха на майские праздники

Москва вошла в топ‑5 российских городов для отдыха на майские праздники

Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru определил самые популярные у туристов города России для отдыха на майские праздники, Москва оказалась в числе пяти самых востребованных, при этом российская столица лидирует среди экскурсионных направлений, говорится в сообщении пресс-службы сервиса.

«В первую десятку городов и курортов, популярных для отдыха на майские праздничные выходные, вошли Ялта, Сочи, Санкт-Петербург, Севастополь, Москва, Кисловодск, Ярославль, Анапа, Екатеринбург и Калининград», — говорится в сообщении. Рейтинг составлен по данным анализа броней отелей и апартаментов для проживания с 29 апреля по 10 мая 2018 года.

Крым и При этом Краснодарский край Ставрополье лидируют среди курортных направлений отдыха на майские, а Санкт-Петербург, Москва и Ярославль — среди экскурсионных направлений.

В основном, туристы бронируют майский отдых в Москве в среднем на пять ночей и тратят на проживание 3,2 тысячи рублей в сутки, а число «ранних» бронирований отдыха в Москве на майские выросло на 10% по сравнению с прошлым годом.