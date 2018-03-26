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Офисное здание в деловом центре Петербурга вновь выставили на аукцион
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Офисное здание в деловом центре Петербурга вновь выставили на аукцион 

РИА Недвижимость 29 минут назад
МОСКВА, 26 мар — РИА Недвижимость. Российский аукционный дом (РАД) 27 апреля проведет повторный аукцион по продаже офисного четырехэтажного здания площадью 1,7 тысячи квадратных метров в деловом центре Санкт-Петербурга по сниженной цене 120,9 миллиона рублей, говорится в сообщении РАД.
Ранее стоимость здания составляла 140 миллионов рублей, указывается в нем. Торги будут проходить по голландской схеме на понижение. Минимальная цена — 104,9 миллиона рублей.
Здание с земельным участком 592 квадратных метра расположено в деловом центре Санкт-Петербурга рядом со станцией метро «Московские Ворота». Адрес: Московский проспект, дом 107, корпус 3, литера О. Здание 1899 года постройки, недавно был сделан капитальный ремонт, говорится в сообщении.
Прием заявок осуществляется до 25 апреля.
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