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Самая маленькая квартира в Москве стоит 3,5 миллиона рублей
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Самая маленькая квартира в Москве стоит 3,5 миллиона рублей 

Вести.Ru 21 час назад
Фото: Вести.Ru
Самая маленькая квартира в старых границах Москвы продается за 3,5 миллиона рублей. Ее площадь составляет 18,9 квадратного метра, а расположена она в новостройке эконом-класса на Боровском шоссе, говорится в сообщении компании «Миэль».
Стоимость самой маленькой квартиры в комфорт-классе составляет 3,2 миллиона рублей, ее площадь 20,2 квадратного метра.
В бизнес-классе самая маленькая квартира — площадью 22,3 квадратного метра — стоит 6,2 миллиона рублей. В элитном сегменте площадь самой маленькой квартиры составила 32,5 квадрата, а стоимость — 8,7 миллиона рублей.
Больше всего малометражного жилья площадью до 25 квадратных метров расположено в новостройках на севере и юго-востоке Москвы: на эти районы приходится почти 50% всех малометражек в московских новостройках.
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