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Автобусы № 865 выходят по утрам на дополнительные рейсы
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Автобусы № 865 выходят по утрам на дополнительные рейсы 

Вечерняя Москва 49 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Они следуют по укороченному маршруту.
В город на дополнительные рейсы по утрам выходят автобусы № 865. Они следуют по укороченному маршруту. От остановки «Черкизово» автобус отходит в 5:30, а от станции метро «Планерная» — в 06:10.
График этого транспорта зависит от времени года. В зимний период автобусы будут курсировать с 05:30 до 08:30, в летний же — с 05:30 до 08:00 по будням и с 05:30 до 07:00 по выходным.
График работы укороченных рейсов в вечернее время не изменится, сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.
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