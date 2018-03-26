Автобусы № 865 выходят по утрам на дополнительные рейсы

Они следуют по укороченному маршруту.

В город на дополнительные рейсы по утрам выходят автобусы № 865. Они следуют по укороченному маршруту. От остановки «Черкизово» автобус отходит в 5:30, а от станции метро «Планерная» — в 06:10.

График этого транспорта зависит от времени года. В зимний период автобусы будут курсировать с 05:30 до 08:30, в летний же — с 05:30 до 08:00 по будням и с 05:30 до 07:00 по выходным.

График работы укороченных рейсов в вечернее время не изменится, сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы

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