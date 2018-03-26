К концу недели в Белгороде потеплеет до +8°С

На рабочей недели в Белгород придёт потепление, сообщила пресс-служба местного Гидрометцентра.

Во вторник, 27 марта, будет облачно, днём возможен мокрый снег. Температура воздуха ночью -4°С, днём потеплеет до +1°С. Ветер северо-западный, 2 м/с.

28 марта, в среду, ночью столбик термометра опустится до -3°С, днём температура повысится до +1°С. Ветер северный, 2 м/с.

В четверг, 29 марта, будет облачно, временами небольшой дождь. Температура воздуха ночью -5°С, днём +1°С.

К концу недели температура воздуха будет лишь повышаться. Так, 30 марта днём потеплеет до +4°С. А в воскресенье столбик термометра и вовсе поднимется до восьми градусов тепла.