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К концу недели в Белгороде потеплеет до +8°С
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К концу недели в Белгороде потеплеет до +8°С 

АиФ 52 минуты назад
Фото: АиФ
На рабочей недели в Белгород придёт потепление, сообщила пресс-служба местного Гидрометцентра.
Во вторник, 27 марта, будет облачно, днём возможен мокрый снег. Температура воздуха ночью -4°С, днём потеплеет до +1°С. Ветер северо-западный, 2 м/с.
28 марта, в среду, ночью столбик термометра опустится до -3°С, днём температура повысится до +1°С. Ветер северный, 2 м/с.
В четверг, 29 марта, будет облачно, временами небольшой дождь. Температура воздуха ночью -5°С, днём +1°С.
К концу недели температура воздуха будет лишь повышаться. Так, 30 марта днём потеплеет до +4°С. А в воскресенье столбик термометра и вовсе поднимется до восьми градусов тепла.
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