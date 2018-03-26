Ещё
Власти Москвы к 28 марта рассмотрят заявку на митинг 7 апреля «За чистый воздух»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти Москвы к 28 марта рассмотрят заявку на митинг 7 апреля «За чистый воздух» 

ТАСС 19 минут назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Власти Москвы получили заявку на проведение митинга «За чистый воздух» 7 апреля в столице на площади Революции возле гостиницы «Метрополь». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы в понедельник.
"Заявка сегодня поступила. Трое суток на рассмотрение", — сообщили в пресс-службе, отвечая на вопрос ТАСС, будет ли рассматриваться заявка.
Ранее в понедельник гражданские активисты распространили в социальных сетях сообщение, что заявка на проведение митинга «За чистый воздух» была передана в правительство города. По данным организаторов, акция начнется в 15:00 мск, предполагаемое количество участников — до 2 тыс. человек.
ТАСС: последние новости
Москвичи увидят первый весенний звездопад в ночь на 23 апреля Полис ОМС можно будет оформить онлайн через портал мэра и правительства Москвы Регионы России предлагают помощь в ликвидации последствий пожара в Кемерове
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
16 стран высылают российских дипломатов385
США высылают российских дипломатов263
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно210
Леня Голубков прокомментировал смерть Мавроди132
Тест: Как спастись при пожаре34
Видео
03:06
16 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
09:55
У Украины заканчивается газ
Экономика Украина
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
02:02
От родителей погибших детей потребовали замолчать
Происшествия
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
06:16
США высылают российских дипломатов
Политика В мире
01:26
Валдис Пельш рассказал о страшном диагнозе
Шоу-бизнес
10:37
В столице отреставрировали приют начала XX века
Новости Москвы
02:41
Родион Нахапетов рассказал о смерти Веры Глаголевой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение