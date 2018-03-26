Власти Москвы к 28 марта рассмотрят заявку на митинг 7 апреля «За чистый воздух»

МОСКВА , 26 марта. / ТАСС /. Власти Москвы получили заявку на проведение митинга «За чистый воздух» 7 апреля в столице на площади Революции возле гостиницы «Метрополь». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы в понедельник.

"Заявка сегодня поступила. Трое суток на рассмотрение", — сообщили в пресс-службе, отвечая на вопрос ТАСС, будет ли рассматриваться заявка.

Ранее в понедельник гражданские активисты распространили в социальных сетях сообщение, что заявка на проведение митинга «За чистый воздух» была передана в правительство города. По данным организаторов, акция начнется в 15:00 мск, предполагаемое количество участников — до 2 тыс. человек.