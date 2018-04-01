На московских деревьях вырастут яйца

Более 150 арт-объектов установят в Москве в рамках фестиваля «Пасхальный дар». Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Столицу украсят «деревья добра», укрепления времен белокаменной Москвы, гигантские кролики, трехметровые книги и макеты московских колоколов.

На пасхальных деревьях вместо листьев вырастут яйца. На «деревьях добра» зеленая крона будет скрыта под белыми магнитными сердечками. Каждый, кто поучаствует в благотворительных проектах фестиваля, сможет снять один магнит.

Самый большой арт-объект — восьмиметровое пасхальное яйцо — появится на площадке в Камергерском переулке. Оно украсит это место уже в третий раз.

Благотворительный фестиваль «Пасхальный дар» пройдет с 7 по 15 апреля. В этом году его главная тема — благотворительность. На нем организуют сбор средств для поддержки деятелей искусства, социально незащищенных граждан и людей с ограниченными возможностями здоровья. Праздничные мероприятия пройдут на 38 площадках столицы.