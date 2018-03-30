На фестивале «Пасхальный дар» Москву украсят более 150 арт-объектов

На фестивале «Пасхальный дар» столицу планируется украсить 150 арт-объектами, сообщает m24 со ссылкой на оргкомитет цикла мероприятий «Московские сезоны». На 38 площадках по всему городу гостям предложат угощения, сувениры и культурную программу.

Часть украшений создают специально для фестиваля. Другие будут использоваться не первый год.

Главная тема «Пасхального дара» — благотворительность, поэтому на 17 площадках разместят «Деревья добра» с «листвой» в виде магнитных сердец белого цвета, скрывающих зелёную зону. Участвуя в благотворительных проектах, гости будут снимать магниты и помогут деревьям зазеленеть.

Также появятся пасхальные деревья, арт-объекты в виде «зданий Белого города» и раскрытых книг, «книжные домики».

Ранее сообщалось, что фестиваль «Пасхальный дар» проведут в Москве с 7 по 15 апреля.