Более тысячи бесплатных автобусов будут работать для горожан на пасхальных праздниках

Москве будет организована работа десяти ночных маршрутов наземного транспорта.

Для горожан и гостей столицы в пасхальные праздники (1, 8 и 15 апреля — прим. ред.) будут работать свыше одной тысячи бесплатных автобусов, интервал движения которых составит не более пяти минут.

— В течение пасхальных праздников горожан будут перевозить свыше одной тысячи бесплатных автобусов. Для удобства москвичей на нескольких регулярных маршрутах будет курсировать дополнительный транспорт, — сообщил первый заместитель генерального директора «Мосгортранса» Борис Ткачук

Помимо этого, в городе будет организована работа десяти ночных маршрутов наземного транспорта. Они свяжут центр и удаленные районы столицы. Автобусы по данным направлениям будут следовать с интервалами 15-30 минут. Действующие тарифы на ночных маршрутах будут сохранены.

Ознакомиться со списком бесплатных маршрутов можно на сайте mos.ru

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