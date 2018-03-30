Ещё
Более тысячи бесплатных автобусов будут работать для горожан на пасхальных праздниках
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более тысячи бесплатных автобусов будут работать для горожан на пасхальных праздниках 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В Москве будет организована работа десяти ночных маршрутов наземного транспорта.
Для горожан и гостей столицы в пасхальные праздники (1, 8 и 15 апреля — прим. ред.) будут работать свыше одной тысячи бесплатных автобусов, интервал движения которых составит не более пяти минут.
— В течение пасхальных праздников горожан будут перевозить свыше одной тысячи бесплатных автобусов. Для удобства москвичей на нескольких регулярных маршрутах будет курсировать дополнительный транспорт, — сообщил первый заместитель генерального директора «Мосгортранса» Борис Ткачук.
Помимо этого, в городе будет организована работа десяти ночных маршрутов наземного транспорта. Они свяжут центр и удаленные районы столицы. Автобусы по данным направлениям будут следовать с интервалами 15-30 минут. Действующие тарифы на ночных маршрутах будут сохранены.
Ознакомиться со списком бесплатных маршрутов можно на сайте mos.ru.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Движение на нескольких улицах Москвы перекроют на Вербное воскресенье, Пасху и Красную горку
Вечерняя Москва: последние новости
Львята Кира и Кальянчик отправились жить в Липецкий зоопарк Движение на нескольких улицах Москвы перекроют на Вербное воскресенье, Пасху и Красную горку Сергей Собянин рассказал о карте «Музей в подарок»
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вторая холодная война официально объявлена684
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»188
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию632
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги192
Россия начала высылать западных дипломатов37
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:48
Заворотнюк перепутали с Бабкиной
Шоу-бизнес
00:29
Стриженова закатила мужу сцену ревности
Шоу-бизнес
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика
00:30
На севере Манчестера произошёл пожар
Пожары Происшествия
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
00:58
Лолита собралась на пенсию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение