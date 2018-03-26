На трех участках дублера Ленинского проспекта движение транспорта в ограничат до 20 мая

До 20 мая 2018 года движение транспорта на трех участках дублера Ленинского проспекта в ЮЗАО ограничат из-за работ на инженерных сетях, сообщает газета «Москва За Калужской заставой».

Так, будет ограничено движение на участке дублера Ленинского проспекта от дома 74 до дома 72/2, а также на участке дублера Ленинского проспекта от дома 67 до Ломоносовского проспекта и на участке дублера Ленинского проспекта от улицы Дмитрия Ульянова до дома 67. Уточняется, что будет перекрыто по одной полосе поэтапно.

Кроме этого, с 25 марта по 8 апреля и с 21 апреля по 8 мая ожидается ограничение движения на участке дублера Ленинского проспекта от дома 66 до дома 68/10. А с 25 апреля по 20 мая транспортные ограничения введут на участке Ломоносовского проспекта от Ленинского проспекта до дома 68/10. Также до 30 апреля движение будет ограничено на участке Ломоносовского проспекта от Ленинского проспекта до дома 11/70.