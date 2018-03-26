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В Перми продлили работу трамваев № 3 и № 13
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В Перми продлили работу трамваев № 3 и № 13 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Работу трамвайных маршрутов № 3 и № 13 продлили почти на два часа.
Как рассказали в администрации Перми, с 26 марта МУП «Пермгорэлектротранс» скорректировал расписание работы трамвайных маршрутов №3 и №13, которые следуют от остановки «Красный Октябрь» до станции Пермь-II. Ранее они заканчивали работу до 20.00. Сейчас последние рейсы маршрута №13 со станции «Пермь-II» запланированы на 23.40, с остановки «ОАО „Красный Октябрь“ — на 23.20. Трамвай №3 отправляет со станции „Пермь-II“ в 23.59, а с остановки „Красный Октябрь“ — в 23.40.
Расписание движения трамвайного маршрута №3 будет одинаково как по будним, так и по выходным дням. Трамвай №13 курсирует только в будни.
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