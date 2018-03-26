В Мосгордуме пройдет премьерный показ фильма «Москва многоконфессиональная»

26 марта в столичном парламенте состоится заседание комиссии Мосгордумы по делам общественных объединений и религиозных организаций. Поводом для встречи стал проект «Диалог культур».

Интерактивный проект для молодёжи «Диалог культур» успешно реализуется в столице уже третий год. Пришло время подвести итоги и перспективы его развития.

На заседании состоится премьерный показ фильма «Москва многоконфессиональная» в формате VR 360.