В Мосгордуме пройдет премьерный показ фильма «Москва многоконфессиональная» 

26 марта в столичном парламенте состоится заседание комиссии Мосгордумы по делам общественных объединений и религиозных организаций. Поводом для встречи стал проект «Диалог культур».
Интерактивный проект для молодёжи «Диалог культур» успешно реализуется в столице уже третий год. Пришло время подвести итоги и перспективы его развития.
На заседании состоится премьерный показ фильма «Москва многоконфессиональная» в формате VR 360.
Виртуальное путешествие создано «Московским центром развития кадрового потенциала образования» по инициативе Департамента образования города Москвы. Благодаря такому формату каждый может оказаться в центре цифрового многоконфессионального города, где образовательная среда не имеет границ.