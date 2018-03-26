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Пермь. Погода на неделю
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Пермь. Погода на неделю 

Собака 41 минуту назад
Фото: Собака
Понедельник — самый теплый день этой недели, воздух прогреется до +2 градусов, возможен снег с дождем. Однако, не спешите доставать легкие пальто, предстоящая неделя будет холоднее климатической нормы на 3 — 5 градусов.
Первая половина недели, по данным Гидрометцентра, будет снежной. Во вторник ожидается похолодание до -4…-6 градусов. Ночью начнется снегопад, который продолжится в среду. Четверг и пятница будут солнечными, но прохладными. Температура воздуха в ночь на пятницу опустится до -15 градусов. В выходные воздух прогреется до -1…1 градусов.
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