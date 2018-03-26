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Гидрометцентр: Температура воздуха в конце марта будет отставать от нормы на 6-7 градусов
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Гидрометцентр: Температура воздуха в конце марта будет отставать от нормы на 6-7 градусов 

Агентство «Москва» 54 минуты назад
Фото: Собака
Средняя суточная температура воздуха в Москве в конце марта будет ниже нормы на 6-7 градусов. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России.
«Зима не покинет столичный регион на этой неделе. Средняя суточная температура продолжит отставать от климатической нормы и останется отрицательной. 29-30 марта температурная аномалия составит минус 6-7 градусов», — говорится в сообщении.
Как уточняется, в понедельник, 26 марта, столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона с центром над северо-востоком Европейской России. Местами пройдут небольшие осадки, температура поднимется до 2-4 градусов тепла в столице и плюс 1-6 градусов по области. Порывы юго-западного ветра местами будут достигать 12-17 м/с.
В ночь на 27 марта под влиянием холодного атмосферного фронта с волнами пройдут небольшие, местами умеренные, осадки в виде дождя, переходящего в снег. Ожидается налипание мокрого снега, местами гололед. Ночью минус 2-0 градусов в Москве и минус 3— плюс 2 градуса по области, на севере региона до минус 8 градусов. Юго-западный ветер сменится на северный, местами порывы ветра будут достигать 12-17 м/с. Днем прогнозируются небольшие осадки, будет не выше 0-плюс 2 градусов в Москве и минус 3-плюс 2 градуса в Подмосковье. Местами сохранятся порывы северного ветра до 12-17 м/с.
В среду, 28 марта, без осадков. Ночью похолодает до минус 12-10 градусов в столице и минус 15-10 градусов по области. Днем максимальная температура составит минус 2-0 градусов в Москве и минус 4-плюс 1 градус в Подмосковье. В четверг, 29 марта, без осадков, ночью морозно, днем будет на градус теплее: минус 1-плюс 1 градус в Москве и минус 4-плюс 1 градус по области.
В пятницу, 30 марта, местами пройдет небольшой снег. Ночные температуры составят минус 13-8 градусов, днем прогнозируется минус 2-плюс 3 градусов. В субботу, 31 марта, без осадков, ночью минус 11-6 градусов, днем потеплеет до 0— плюс 5 градусов.
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