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Участники программы реновации смогут увеличить площадь квартиры благодаря специальной программе
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Участники программы реновации смогут увеличить площадь квартиры благодаря специальной программе 

Управа района Косино-Ухтомский 56 минут назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
Теперь переселенцы из сносимых домов смогут получить ипотеку на льготных условиях для увеличения жилплощади квартиры. Такую возможность предоставляет Фонд реновации Москвы совместно со Сбербанком. Они разрабатывают специальную программу, в соответствии с которой, предполагаемая ставка составит всего 7% годовых. А это ниже среднего значения по рынку.
На данное время участники программы реновации должны получить равноценную квартиру в новом доме или же взять денежную компенсацию в размере стоимости квартиры. Но есть также вариант приобретения жилья с доплатой. А именно, в районе Измайлово предлагаются восемьдесят квартир, которые можно купить с доплатой. Такую информацию предоставил Комплекс градостроительной политики и  строительства столицы. Стоимость этого жилья предположительно составит около 12 миллионов рублей. Общая площадь — от 38 до 76 кв. м.
А ипотечная программа, разрабатываемая Фондом реновации и Сбербанком, сможет помочь в реализации мечты покупки квартиры с дополнительными метрами.
Управа района Косино-Ухтомский: последние новости
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