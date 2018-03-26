Участники программы реновации смогут увеличить площадь квартиры благодаря специальной программе 

Теперь переселенцы из сносимых домов смогут получить ипотеку на льготных условиях для увеличения жилплощади квартиры. Такую возможность предоставляет Фонд реновации Москвы совместно со Сбербанком. Они разрабатывают специальную программу, в соответствии с которой, предполагаемая ставка составит всего 7% годовых. А это ниже среднего значения по рынку.
На данное время участники программы реновации должны получить равноценную квартиру в новом доме или же взять денежную компенсацию в размере стоимости квартиры. Но есть также вариант приобретения жилья с доплатой. А именно, в районе Измайлово предлагаются восемьдесят квартир, которые можно купить с доплатой. Такую информацию предоставил Комплекс градостроительной политики и строительства столицы. Стоимость этого жилья предположительно составит около 12 миллионов рублей. Общая площадь — от 38 до 76 кв. м.
А ипотечная программа, разрабатываемая Фондом реновации и Сбербанком, сможет помочь в реализации мечты покупки квартиры с дополнительными метрами.