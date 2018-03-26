На севере Москвы появится жилой комплекс комфорт-класса 

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В Москве продают жилье за 1,5 млрд рублей
Речь идет об освоении земельных участков площадью 136 га в Молжаниновском районе столицы.
Проект предполагает создание одного из крупнейших городских кластеров Москвы. Здесь планируется построить жилой комплекс комфорт-класса, коммерческие, социальные и инфраструктурные объекты.
В настоящее время ведется разработка проекта планировки территории. Запуск продаж запланирован на начало 2019 года.
Ранее сообщалось, что за последние 12 месяцев средняя цена квадратного метра в московских новостройках упала на 1,7% — до 202,3 тыс. рублей. Средняя стоимость квартиры при этом выросла на 0,5%.
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