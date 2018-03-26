На севере Москвы появится жилой комплекс комфорт-класса

На севере Москвы планируется построить около 1,5 млн кв. метров недвижимости, передает РИАМО

В пожизненную ипотеку

В Москве продают жилье за 1,5 млрд рублей

Речь идет об освоении земельных участков площадью 136 га в Молжаниновском районе столицы.

Проект предполагает создание одного из крупнейших городских кластеров Москвы. Здесь планируется построить жилой комплекс комфорт-класса, коммерческие, социальные и инфраструктурные объекты.

В настоящее время ведется разработка проекта планировки территории. Запуск продаж запланирован на начало 2019 года.

Ранее сообщалось, что за последние 12 месяцев средняя цена квадратного метра в московских новостройках упала на 1,7% — до 202,3 тыс. рублей. Средняя стоимость квартиры при этом выросла на 0,5%.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM