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На севере Москвы появится жилой комплекс комфорт-класса
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На севере Москвы появится жилой комплекс комфорт-класса 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
На севере Москвы планируется построить около 1,5 млн кв. метров недвижимости, передает РИАМО.
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Речь идет об освоении земельных участков площадью 136 га в Молжаниновском районе столицы.
Проект предполагает создание одного из крупнейших городских кластеров Москвы. Здесь планируется построить жилой комплекс комфорт-класса, коммерческие, социальные и инфраструктурные объекты.
В настоящее время ведется разработка проекта планировки территории. Запуск продаж запланирован на начало 2019 года.
Ранее сообщалось, что за последние 12 месяцев средняя цена квадратного метра в московских новостройках упала на 1,7% — до 202,3 тыс. рублей. Средняя стоимость квартиры при этом выросла на 0,5%.
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