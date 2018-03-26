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Москва передала четырем регионам РФ более 120 автобусов и трамваев
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Москва передала четырем регионам РФ более 120 автобусов и трамваев 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Москва безвозмездно передала четырем регионам России 126 автобусов и трамваев, сообщает Агентство «Москва».
В Нижний Новгород поедет 11 трамваев, Смоленску передадут 20 трамваев, в Тульскую область отправятся 84 автобуса, а в Ульяновскую область — 11 трамваев.
Как отметили в пресс-службе департамента городского имущества, правительство Москвы регулярно принимает решения по передаче в регионы транспорта, замененного в столице более современным.
Только за последнее время в собственность Вологодской, Ярославской, Ульяновской, Рязанской, Тульской, Брянской, Новгородской областей, Пермского края, республик Карелия и Марий Эл, городов Махачкалы и Иркутска передали 536 единиц транспортной техники.
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