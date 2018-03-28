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В московском метро произошло задымление
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших
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СМИ сообщают о новом задымлении в ТВ «Зимняя вишня»
Говорит Москва
51 минуту назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
Официальных комментариев по этому поводу не поступало.
Очевидцы сообщают, что пожарные срочно разворачивают пожарные рукава.
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