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В московском метро произошло задымление
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

СМИ сообщают о новом задымлении в ТВ «Зимняя вишня» 

Говорит Москва 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Официальных комментариев по этому поводу не поступало.
Очевидцы сообщают, что пожарные срочно разворачивают пожарные рукава.
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В Москве место для почтения памяти погибших в Кемерове организуют на Манежной площади СКР просит очевидцев ЧП в Кемерове рассказать об увиденном следователям При пожаре в торговом центре в Кемерове погибли четыре ребёнка
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